جولة تفقدية بمشروع المجمعات الصناعية فى العاشر من رمضان (صور)

تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منطقة المطورين الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، ورافقه في الجولة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات والمعاونين بالجهاز.



وتفقد نائب رئيس الهيئة المجتمعات العمرانية، المنطقة الصناعية، ومنطقة المطورين، ومشروع المجمعات الصناعية بالعاشر من رمضان، والتي تبلغ مساحتها نحو 1500 فدان.



كما تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، محطات رفع الصرف الصحي بالمنطقة، وتم إزالة آثار هطول الأمطار وتسليك بالوعات المنطقة الصناعية بالكامل.



جدير بالذكر أن هناك نحو 255 ورشة صناعية بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة "ب،ج " بمسطح 702 م2 للورشة.

