فتح مطار بكين الجديد أمام الرحلات الدولية

أطلق مطار داشينج الدولي الجديد في بكين، اليوم الاثنين، خدمات دولية وكذلك خدمات هونج كونج وماكاو وتايوان، حيث شهد انطلاق تسع رحلات إلى الخارج واستقبال ست رحلات وافدة في اليوم الأول.



وأقلعت الرحلة "سي أيه 757"، أول رحلة جوية دولية من المطار إلى بانكوك في الساعة 7:50 صباحا. وقد هبطت أول رحلة طيران وافدة، "بي أيه 039"، من المملكة المتحدة، في المطار في الساعة 9:13 صباحا.



وقالت جمارك بكين إنها اتخذت تدابير متعددة لتبسيط إجراءات الخروج والدخول لتحسين تجربة المسافرين.



تم افتتاح المطار أمام الرحلات الجوية يوم 25 سبتمبر، حيث يقع على بعد 46 كيلومترا بجنوبي مدينة بكين.



ومن المتوقع أن يصل حجم نقل الركاب والبضائع إلى 72 مليون شخص ومليوني طن على التوالي بحلول عام 2025، مع 620 ألفا من عمليات الإقلاع والهبوط.