"سامسونج" تتصدر السوق الأمريكى للربع الـ14 على التوالى

تصدرت مجففات وغسالات الملابس والثلاجات لشركة سامسونج للإلكترونيات، السوق الأمريكي في الربع الثالث من هذا العام.



طبقا لشركة أبحاث السوق الأمريكية "تراك لاين" اليوم الاثنين، سجلت الحصة السوقية لمجففات الملابس لـ سامسونج 20.2% في الربع الثالث من هذا العام لتحافظ على صدارتها منذ عام 2017.



وبلغت الحصة السوقية لغسالات الملابس لـ سامسونج 19.3% في الربع الثالث لتحتل المرتبة الأولى، فيما سجلت الحصة السوقية لثلاجات سامسونج 21.7% لتحافظ على صدارتها للسنة العاشرة على التوالي.



وارتفعت حصة سامسونج في سوق أفران الميكروويف بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى 13.5% لتحتل المرتبة الثانية.



وسجلت الحصة السوقية لـ سامسونج في السوق الأمريكي للأجهزة المنزلية 19.2% في الربع الثالث لتحافظ على صدارتها للربع الـ 14 على التوالي.