كوريا الجنوبية تمول صندوق المناخ الأخضر بـ 200 مليون دولار

أوضحت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن دول مانحة تعهدت في مؤتمر بتمويل جديد يبلغ 9.6 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر الذي تأسس لمساعدة الدول النامية على مواجهة الاحتباس الحراري.



وأعلنت 27 دولة مانحة بما فيها كوريا الجنوبية في المؤتمر رفيع المستوى بشأن التعهدات الذي عقد في يومي 24 و25 في فرنسا، عن تعهدات بتمويل 9.6 مليار دولار، وناقشت اتجاه تطوير الصندوق.



وجددت 16 دول مانحة أثناء المؤتمر التأكيد على تعهداتها بدفع تمويل قدره 7.4 مليار دولار بمناسبة قمة مجموعة السبع في أغسطس وقمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر.



وأعلنت 11 دولة مانحة بما فيها اليابان وإيطاليا وسويسرا وغيرها، عن تعهداتها بدفع تمويل 2.2 مليار دولار.



وتأسس صندوق المناخ الأخضر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لمساعدة الدول النامية على مواجهة الاحتباس الحراري، واستضافت كوريا الجنوبية الأمانة العامة للصندوق في عام 2012، وفي العام التالي، انطلقت الأمانة العامة في مدينة إنتشون، غرب سيئول.



وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في سبتمبر الماضي عن التعهد بتمويل صندوق المناخ الأخضر بـ 200 مليون دولار.



وأكد رئيس مكتب تمويل التنمية التابع للوزارة "هو جانغ" الذي حضر كممثل حكومي في المؤتمر، مجددا في المؤتمر على تعهد الحكومة الكورية الجنوبية.



وقالت الوزارة أن كوريا الجنوبية كدولة مستضيفة للأمانة العامة للصندوق، ستعزز التعاون مع صندوق المناخ الأخضر لمساعدة الدول النامية لمواجهة الاحتباس الحراري من خلال تطوير الصندوق.