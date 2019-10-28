البابا تواضروس الثانى يعود إلى القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من النمسا، قداسة البابا تواضروس الثاني بعد انتهاء جولته الرعوية بقارة أوروبا والتي بدأها في التاسع من أكتوبر الجاري.



وزار قداسة البابا خلال الجولة إيبارشياتنا بفرنسا وسويسرا وبلجيكا والنمسا دشن خلالها ثلاث كنائس، بدرافي، فرنسا وبلوفان ببروكسل، وبالحي الـ ٢١ بالعاصمة النمساوية.



وصلى عدد من القداسات والتقى بشعب وشباب وأطفال هذه الإيبارشيات.



وعلى الصعيد الرسمي التقى قداسة البابا بسفراء مصر في الدول التي زارها وبعدد من المسؤولين بهذه الدول كان من أبرزهم استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقداسته بقصر الإليزيه وزيارة قداسته للبرلمان الأوروبي بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل.