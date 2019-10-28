تحالف صحى يدعو إلى جهود عالمية بشأن أمراض الجهاز التنفسى المزمنة

أصدرت منظمات صحية بيانا في بكين يدعو إلى بذل جهود عالمية للتعامل مع أمراض الجهاز التنفسي المزمنة وتعزيز صحة الرئة.



صدر هذا البيان في اجتماع للتحالف العالمي لمكافحة الأمراض التنفسية المزمنة، والذي عقد في بكين خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر.



وقال الدكتور نيكولاي خلتاييف، رئيس التحالف، إن البيان، الذي تمت صياغته ونشره بشكل مشترك من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع التحالف والمنظمات الأكاديمية ذات الصلة، هو استراتيجية وتدبير عالمي للوقاية من الأمراض التنفسية وعلاجها.



وقال الدكتور خلتاييف إنه سيوجه العمل العالمي بشأن الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وعلاجها وهو ذو أهمية كبيرة.



قال وانغ تشن، رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، إن الصين تعد من بين أكثر الدول تضررا من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة وعليها أن تلعب دورا قياديا في الوقاية من هذه الأمراض والسيطرة عليها.



دعا الإعلان إلى بذل الجهود لتعزيز الرعاية الصحية الأولية ودعم البحوث وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.



تعمل الصين على الترويج لمبادرة "الصين الصحية"، التي أبرزت أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية المزمنة وعلاجها.