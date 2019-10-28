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عالم

لماذا أطلقت أمريكا على عملية قتل البغدادى "كايلا مولر"؟

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:52 ص
جريدة الدستور
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن الجيش الأمريكي أطلق على عملية قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي اسم "كايلا مولر"، فما سر هذه التسمية؟

تعود تسمية عملية مقتل أبو بكر البغدادي بهذا الاسم، إلى رهينة أمريكية تدعى كايلا مولر، خطفها مسلحو تنظيم داعش في مدينة حلب شمالي سوريا عام 2013.

وكانت مولر تعمل في مجال الإغاثة للمتضررين من الحرب في شمالي سوريا، وبقيت محتجزة لدى تنظيم داعش إلى حين تم الإعلان عن مقتلها في فبراير 2015.

ولدت مولر في 14 أغسطس 1988، وهو من ولاية أريزونا في الولايات المتحدة، وكانت إلى جانب عملها الإنساني ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وقال أوبراين لمحطة "إن بي سي" الأمريكية، الأحد، إن إطلاق اسم مولر على عملية قتل زعيم تنظيم داعش يأتي من أجل تحقيق العدالة لها وللأمريكيين الذين قتلوا بوحشية على أيدي البغدادي وأتباعه.

ومن بين الأمريكيين الذي قتلهم تنظيم داعش، الصحفي جيمس فولي الذي خطفه مسلحو تنظيم داعش في نوفمبر 2012 في سوريا، إلى أن ذبحه مسلحو التنظيم في أغسطس 2014 في تسجيل مصور أثار ضجة واسعة.

وتضاربت الأنباء بشأن طريقة مقتل مولر في سوريا وهي في قبضة تنظيم داعش.

وبينما قال التنظيم إنها قتلت بقذيفة خلال غارة للطائرات الأردنية على معقل داعش في مدينة الرقة انتقاما لإحراق التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة، كذبت واشنطن هذه الرواية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن مقتل أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية نفذتها قوات خاصة أمريكية، ليلة السبت، على مجمع كان يختئ فيه في منطقة بريشا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
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