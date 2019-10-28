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عالم

لبنان.. فرض حظر مؤقت على إخراج مبالغ ضخمة من الدولار نقدا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:42 ص
جريدة الدستور
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قالت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان، إن النائب العام غسان عويدات، أمر بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة فى حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولى والمعابر الحدودية.

وأضافت الوكالة، أنه تم فرض هذا الحظر إلى أن يحدد مصرف لبنان المركزى آلية جديدة تنظم مثل هذه التحويلات.

وكان بإمكان الناس سابقا أخذ مبالغ كبيرة من الدولارات نقدا خارج لبنان بتصريح من سلطات الجمارك.

وقالت الوكالة: "ستعمد مديرية الجمارك الى إخضاع عمليات نقل الأموال الى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزى الى تحديدها".

وأدت الاحتجاجات التى تعم لبنان منذ 11 يوما إلى إغلاق البنوك طوال ثمانية أيام عمل، وقالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلقة لحين عودة الاستقرار وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدى التدافع على سحب المدخرات لدى استئناف البنوك عملها إلى استنزاف ودائع العملات الأجنبية المتناقصة.

من ناحية أخرى قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، فى بيان أمس الأحد، إنه يتعين على مكاتب الصرافة الحصول على ترخيص من مصرف لبنان لنقل الأموال والقيام بذلك من خلال شركات مرخصة أو التقدم بطلب للحصول على ترخيص.

وأكد أن سوق الصرف اللبنانية ستظل حرة طبقا للقوانين والمنشورات الحالية، وأضاف أن مصرف لبنان لن يصدر أى منشورات جديدة بشأن هذا الموضوع.
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