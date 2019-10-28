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حوادث

السيطرة على حريق بمعرض سيارات فى المهندسين

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
جريدة الدستور
ندى حمدي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق بأحد معارض السيارات بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، دون حدوث خسائر بشرية.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بنشوب حريق هائل بشارع أحمد عرابي وتصاعدت ألسنة اللهب، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وفحص ملابسات البلاغ.

دفع اللواء هاني سعيد مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء حيث تبين أن الحريق اشتعل بمعرض سيارات في الطابق الأرضي لعقار علي ناصية شارع أحمد عرابي، تمكنت قوات الإطفاء من سحب وإخراج كافة السيارات المعروضة بموقع الحريق وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب التي تصاعدت لأعلي ما أثار ذعر سكان العقار والمواطنين.

ونجحت قوات الدفاع المدني في منع امتداد النيران لباقي شقق العقار وتم السيطرة عليها بالكامل وإجراء عمليات التبريد لمنع تجددها.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أنه من خلال استجواب مالك المعرض حول سبب الحريق قرر أن النيران بدأت من اللافتة الكبرى للمعرض بعد حدوث ماس كهربائي بها وشرر أدى لاشتعال النيران وامتدادها للداخل.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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