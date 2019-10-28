اليوم.. محاكمة 15 متهمًا فى "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية كلا من المستشار محمد كامل عبدالستار والمستشار سامح سعيد، وسكرتارية محمود متولي.



وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر بدون ترخيص وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي للمؤسسات الحكومية وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة نارية وبيضاء واستعراض القوة وترويع المواطنين وإرهابهم في الشوارع، وإتلاف ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة.