إحالة مسجل خطر للجنايات لإتجاره بالمخدرات فى حدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة إحالة مسجل خطر إلى المحاكمة الجنائية، لإتجاره وترويجه المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم حدائق القبة وكرًا ومكانًا له، لممارسة وتوزيع تجارته الغير مشروعة على عملائه في المنطقة.



البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث حدائق القبة معلومات تفيد قيام "ممدوح.س" 29 سنة عاطل مسجل خطر بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم.



بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث حدائق القبة، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة، والتي بلغت "350 جرام"، وسلاح أبيض مطواه قرن غزال، ومبلغ 250 جنيه، وهاتف محمول.