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حوادث

وزير الداخلية يتفقد تجهيزات تأمين المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:44 ص
جريدة الدستور
مريم جبل
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تفقد محمود توفيق وزير الداخلية، خلال جولة ميدانية بنطاق شرم الشيخ التجهيزات والاستعدادات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019، والذى ستنطلق فعالياته اليوم الإثنين، بالمدينة.

وتابع عدد من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، واطلع على عناصر خطط ومحاور تأمين الوفود المشاركة، كما أطمئن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه توفيق، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصة مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التي تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءة.

وأشاد الوزير، بأطر التعاون والتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى أن ما شهده من انضباط في الأداء الأمني والروح المعنوية المرتفعه للقوات، يؤكد أن رجال الشرطة لا يألون جهدا في تحمل مسؤولياتهم الوطنية، انطلاقًا من حرصهم على أن تعكس فعاليات المؤتمر الوجه الحضاري للدولة المصرية.
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