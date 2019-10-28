الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة "بي تي كونفرنسينج" البريطانية بأن الرجال أكثر ميلًا لنشر الشائعات والثرثرة في مكان العمل مقارنة بالنساء.

وقال 25% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم يقضون ما لا يقل عن ثلاث ساعات يوميًا في القيل والقال، بشكل رئيسي في العمل، حيث تتركز أحاديثهم عن الزملاء وعمّا يدور في مكان العمل.

وذكر الاستطلاع الذي أجري على 1033 من البالغين في الشهر الماضي، بأن واحدًا من بين كل عشرة رجال يميلون إلى نشر الشائعات عن زملائهم ورؤسائهم في العمل، في حين تبلغ نسبة النساء اللواتي يروجن الشائعات 4% فقط.

وقال حوالي 55% من الرجال المشاركين في الاستطلاع بأنهم يثرثرون في العمل، ويتحدثون في شتى المواضيع، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي يثرثرن في العمل 46%.

ووجدت الدراسة بأن الموضوع المفضل لدى الرجال في العمل، هو أصدقاء المدرسة القديمة، ثم الفتاة الأكثر جاذبية في العمل، والترقيات، والمرتبات.

أما في المنزل، فقد قال 17% من الرجال بأنهم يهتمون بالثرثرة مع زوجاتهم حول أمور غير ذات أهمية، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.