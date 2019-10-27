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تردد قناة bein sport الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم 27-10-2019

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:58 م
ليفربول
ليفربول
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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول، وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.


القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، يرغب كل عاشق لنادي ليفربول في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مساء يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي ليفربول متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD14 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ليفربول وكرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مساء يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، وذلك بداية من الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.
قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.
قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.
قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.
قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.
قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.
قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.


قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.
قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.
قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.
قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.
قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.
قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.
قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.


قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.
قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.
قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.
قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.
قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
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