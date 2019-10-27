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محافظات

افتتاح المهرجان الافرو صينى بمعابد فيله (صور)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:57 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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شهدت معابد فيلة، اليوم، حفل افتتاح مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى في نسخته الرابعة والذي يستمر حتى 31 أكتوبر الجاري وسط عرض ديفيليه المراكب النيلية على أنغام الدفوف والرقصات الفلكلورية، في أجواء احتفالية ممتزجة بعبق التاريخ وسحر الشرق وتحت شعار "لقاء الفن والموسيقى في عاصمة الشباب الإفريقي" بأسوان.

حضر الافتتاح وزيرة الثقافة، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، ومحافظ أسوان، وأيضا الملحق الثقافى الصيني شى يو وين، والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بجانب سهير عبد القادر رئيس ومؤسس المهرجان، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم الفن والإعلام المصري وفناني 30 دولة مشاركة، مجموعة من ذوي الهمم الخاصة وأطفال مستشفى 57357.

وتضمن حفل الافتتاح أيضا تكريم الوزراء ومحافظ أسوان عدد من النجوم الذين ساهموا في تمثيل مصر عالميًا، ومساهمتهم المجتمعية والفنية وهم: الفنانة لبنى عبد العزيز، والفنانة رانيا فريد شوقي، وفريق بلاك تيما، فضلًا عن تكريم عدد من الرموز والشخصيات.

وقدمت فرق الفنون الشعبية المشاركة الفقرات الاستعراضية المتنوعة أمام الحضور، ويبلغ عددهم 16 فرقة، وحفل الافتتاح إخراج الفنان هشام عطوة من وزارة الثقافة.
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