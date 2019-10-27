ترتيب هدافي الدوري الانجليزى بعد هدف محمد صلاح اليوم

وصل النجم المصري محمد صلاح، لهدفه رقم 5 مع فريقه ليفربول هذا الموسم في الدوري الانجليزي خلال مباراة توتنهام التى انتهت اليوم بتفوق الريدز 2-1.

محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره فريق توتنهام هوتسبير 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليصل إلى هدفه الخامس هذا الموسم في البريميرليج.



وأصبح محمد صلاح فى المركز الخامس بترتيب الدوري الانجليزي برصيد 5 أهداف بالتساوي مع كل من كالوم ويلسون وماركوس راشفورد وساديو ماني.



ويتربع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف بفارق هدف واحد عن الوصيف تومي إبراهام مهاجم تشيلسي ومعه سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.



كما أصبح ثاني أسرع لاعب بتاريخ نادي ليفربول يصل للهدف رقم 50 على ملعب آنفيلد بجميع المسابقات بعد 58 مباراة فقط، وذلك بعد الأسطوري روجر هانت الذى وصل لهذا الرقم بعد 55 مباراة.



كما أصبح محمد صلاح أكثر لاعبي البريميرليج تسجيلًا للأهداف على ملعبهم منذ بداية موسم 2017-2018.



وبهذا الانتصار يقفز ليفربول إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذى فاز بالأمس على أستون فيلا 3-0 .