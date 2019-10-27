الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

وزير خارجية ألمانيا يدعو لدعم السلام بليبيا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:54 م
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عقب زيارته إلى طرابلس، إلى ضرورة مساعدة ليبيا لإيجاد السلام لنفسها.

ووصل وزير الخارجية الألماني، اليوم الأحد، إلى ليبيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، لدواع أمنية.

وبحسب موقع "ليبيا 24"، فإن هايكو قال عقب إنتهاء زيارته: "اليوم زرت مركز احتجاز للمهاجرين، وهي تجربة محبطة، يجب أن نساعد ليبيا على إيجاد السلام لنفسها، وكذلك لصالح اللاجئين، وإنهاء أسباب الفرار في بلدانهم الأصلية".

والتقى "هايكو"، خلال زيارته في زوارة برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج المدعوم دوليًا؛ لعرض التفاصيل المتعلقة بمؤتمر برلين المزمع عقده الشهر المقبل؛ لإيجاد حل للأزمة الليبية، وذلك في حضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية محمد سيالة.

وأكد الوزير الألماني، بحسب ما نقلت الصحف المحلية، دعم بلاده للمسار السياسي، ومساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، ولخطة المبعوث الأممي لحل الأزمة.

وقال إن ألمانيا حريصة على مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر برلين للوصول إلى نتائج جوهرية، وأن البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر إلا بعد التوافق الكامل بين المشاركين.

وأضاف، أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي يأتي ليكون هناك التزام من المجلس بما يتم التوصل إليه، وأن هناك دول دعيت للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل، مشيرًا إلى أهمية وقف إطلاق النار كأساس لنجاح المؤتمر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

وزارة الصحة تكشف مزايا النظام الجديد في "التكليف"

منذ حوالي 15 ساعة

محامٍ: محمد راجح قد يقضى نصف مدة الحكم

منذ حوالي 19 ساعة

راجح والمتهمون فى "شهيد الشهامة" يدخلون قاعة المحكمة

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الانتحاريين.. تعرف على خليفة البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

محامى "راجح" يكتشف ثغرة فى محضر الشرطة

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

المضاد الحيوي ليس ضروريا لآلام الأسنان

أطعمة تساعد المرأة على تخفيف آلام الحيض

قيلولة بعد الظهر تعيد النشاط وتزيد من إنتاجية العمل

الرئيس نيوز

معهد البحوث الفلكية يحدد موعد "المولد النبوي" الشريف

ننشر.. إجراءات التنازل عن "عداد كهرباء" للغير

القضاء ينتصر لموظفي الصناديق والحكومة "تمتنع".. ووساطة برلمانية لحل الأزمة

نقابة الأطباء تعلن رفضها نظام "التكليف" الجديد

منوعات

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

مع فصل الشتاء.. شركة أمريكية تصمم حذاء صوف مضاد للماء

رجل يفقد بصره بسبب النظر طويلًا بالهاتف

بيع لوحة إيطالية نادرة مقابل 24 مليون يورو

كشكول

"المحرصاوي" يلتقى بوفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

"طنطا" تستقبل لجنة تقييم أفضل "جامعة مصرية"

للأمهات.. هذه أضرار جلوس طفلك لفترة طويلة

"اللغة العربية" بالمنصورة تعقد مؤتمرها الدولي.. مارس المقبل

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

باحث: داعش انتهى قبل مقتل زعيمه


زيت وسكر

ننشر الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل عن عداد كهرباء

كيف تنجز عملك بإحترافية؟.. 8 إرشادات تساعدك علي ذلك

الأحكام القضائية تنتصر لموظفي الصناديق بالتثبيت علي الموازنة

“الصحة” تعلن بشرى سارة لأهالي السويس

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

غدًا.. "أخيل جريحًا" على مائدة مكتبة الشروق بالمهندسين

صفحتنا ع الفيس بوك