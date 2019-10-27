تعرف على حجم إصابة محمد صلاح بعد سقوطه أمام توتنهام

قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن محمد صلاح نجم الفريق لا يعاني من مشكلة كبيرة بعد خروجه مصابًا من مباراة توتنهام.



كلوب أضاف في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول، قائلاً :"صلاح يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي، اللاعب يشعر بالتألم فقط".



وتابع :"إصابة صلاح ليست مشكلة كبيرة، لكن لا تزال قائمة بعض الشيء في الوقت الحالي".