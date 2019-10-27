قسد تطالب روسيا بوقف الانتهاكات التركية شمالى سوريا

طالب مجلس سوريا الديمقراطية "قسد" روسيا بوقف انتهاكات القوات التركية شمالي سوريا، واستهداف الأكراد.



وأكد مجلس "قسد"، في بيان مساء اليوم، أنه يتطلع إلى الدور الروسي الضامن، وكذلك ضرورة إيجاد آلية متابعة من قبل روسيا لإنتهاكات وممارسات وتجاوزات تركيا ومرتزقتها بحق الأكراد؛ خاصة في ظل استمرار الدولة التركية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع روسيا، وإصرار تركيا على الحرب والهجوم على مناطق قسد.



وأضاف البيان: "آلية المراقبة الروسية هنا مهمة جدًا ولابد من أن تكون حاضرة وبقوة في ظل التجاوزات والخروقات التركية المتكررة".



وشدد البيان على أنه فيما يتعلق بالمناطق التي تحتلها تركيا فلابد من أن يكون هناك تحرك أممي عاجل يسهم في منع الإبادات التركية والحد منها، وكذلك حالة التهجير القسري لأهالي تلك المناطق في رأس العين وتل أبيض وضرورة تأمين عودة آمنة لهم؛ الأمر الذي يكمن في وجود قوات أممية، لأن وجود تركيا ومرتزقتها لا أمان ولا ضمان خاصة في ظل تفشي السلب والنهب والتجاوزات التي تمت ولا تزال بحق المنازل وممتلكات المدنيين.



وأوضح البيان أنه مع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من الحدود باتجاه العمق الداخلي والتفاهم مع روسيا حول وجود للشرطة العسكرية الروسية وقوات حفظ أمن الحدود لا يعني أي تنازل عن حق الدفاع المشروع والوقوف أمام أي تجاوز يمس مكتسبات الأكراد.



واختتم مجلس "قسد" البيان قائلًا: "سوريا وشعبها بحاجة ماسة لأن يكون هناك استقرار حقيقي وإخراج كامل لتركيا المحتلة ومرتزقتها، بدون ذلك لن يكون هناك استقرار في عموم سوريا، ولن يكون هناك أي حل بالشكل المطلق".