الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

قسد تطالب روسيا بوقف الانتهاكات التركية شمالى سوريا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:52 م
جريدة الدستور
محمد عمر
طباعة
طالب مجلس سوريا الديمقراطية "قسد" روسيا بوقف انتهاكات القوات التركية شمالي سوريا، واستهداف الأكراد.

وأكد مجلس "قسد"، في بيان مساء اليوم، أنه يتطلع إلى الدور الروسي الضامن، وكذلك ضرورة إيجاد آلية متابعة من قبل روسيا لإنتهاكات وممارسات وتجاوزات تركيا ومرتزقتها بحق الأكراد؛ خاصة في ظل استمرار الدولة التركية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع روسيا، وإصرار تركيا على الحرب والهجوم على مناطق قسد.

وأضاف البيان: "آلية المراقبة الروسية هنا مهمة جدًا ولابد من أن تكون حاضرة وبقوة في ظل التجاوزات والخروقات التركية المتكررة".

وشدد البيان على أنه فيما يتعلق بالمناطق التي تحتلها تركيا فلابد من أن يكون هناك تحرك أممي عاجل يسهم في منع الإبادات التركية والحد منها، وكذلك حالة التهجير القسري لأهالي تلك المناطق في رأس العين وتل أبيض وضرورة تأمين عودة آمنة لهم؛ الأمر الذي يكمن في وجود قوات أممية، لأن وجود تركيا ومرتزقتها لا أمان ولا ضمان خاصة في ظل تفشي السلب والنهب والتجاوزات التي تمت ولا تزال بحق المنازل وممتلكات المدنيين.

وأوضح البيان أنه مع انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من الحدود باتجاه العمق الداخلي والتفاهم مع روسيا حول وجود للشرطة العسكرية الروسية وقوات حفظ أمن الحدود لا يعني أي تنازل عن حق الدفاع المشروع والوقوف أمام أي تجاوز يمس مكتسبات الأكراد.

واختتم مجلس "قسد" البيان قائلًا: "سوريا وشعبها بحاجة ماسة لأن يكون هناك استقرار حقيقي وإخراج كامل لتركيا المحتلة ومرتزقتها، بدون ذلك لن يكون هناك استقرار في عموم سوريا، ولن يكون هناك أي حل بالشكل المطلق".
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانسحاب الأمريكي والعدوان التركي يخلط الأوراق في المشهد السياسي للأزمة السورية

هروب عائلات «الدواعش» من السجون الكردية تحت حماية جنود أردوغان

جلاء الحمزاوي: قوات سوريا الديمقراطية والجيش صفا واحدا فى وجه أردوغان

"قسد" تؤكد استمرار العدوان التركي وتطالب بتحقيق دولي في استهدافهم بالفسفور

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

راجح والمتهمون فى "شهيد الشهامة" يدخلون قاعة المحكمة

منذ يوم

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش (خاص)

منذ حوالي 8 ساعات

آلة الشر.. كيف ينفذ ياسين أقطاى مخططات أردوغان و«الإخوان» ضد مصر؟

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

محامى "راجح" يكتشف ثغرة فى محضر الشرطة

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

المضاد الحيوي ليس ضروريا لآلام الأسنان

أطعمة تساعد المرأة على تخفيف آلام الحيض

قيلولة بعد الظهر تعيد النشاط وتزيد من إنتاجية العمل

الرئيس نيوز

معهد البحوث الفلكية يحدد موعد "المولد النبوي" الشريف

ننشر.. إجراءات التنازل عن "عداد كهرباء" للغير

القضاء ينتصر لموظفي الصناديق والحكومة "تمتنع".. ووساطة برلمانية لحل الأزمة

نقابة الأطباء تعلن رفضها نظام "التكليف" الجديد

منوعات

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

مع فصل الشتاء.. شركة أمريكية تصمم حذاء صوف مضاد للماء

رجل يفقد بصره بسبب النظر طويلًا بالهاتف

بيع لوحة إيطالية نادرة مقابل 24 مليون يورو

كشكول

"المحرصاوي" يلتقى بوفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

"طنطا" تستقبل لجنة تقييم أفضل "جامعة مصرية"

للأمهات.. هذه أضرار جلوس طفلك لفترة طويلة

"اللغة العربية" بالمنصورة تعقد مؤتمرها الدولي.. مارس المقبل

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

باحث: داعش انتهى قبل مقتل زعيمه


زيت وسكر

ننشر الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل عن عداد كهرباء

كيف تنجز عملك بإحترافية؟.. 8 إرشادات تساعدك علي ذلك

الأحكام القضائية تنتصر لموظفي الصناديق بالتثبيت علي الموازنة

“الصحة” تعلن بشرى سارة لأهالي السويس

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

غدًا.. "أخيل جريحًا" على مائدة مكتبة الشروق بالمهندسين

صفحتنا ع الفيس بوك