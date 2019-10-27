جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام هوتسبير
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:51 م
انتهت الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتصدر جدول ترتيبه فريق ليفربول برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في اخر نسختين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.
ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-
1- ليفربول 28 نقطة.
2- مانشستر سيتي 22 نقطة.
3- ليستر سيتي 20 نقطة.
4- تشيلسي 20 نقطة.
5- أرسنال 16 نقطة.
6- كريستال بالاس 15 نقطة.
7- مانشستر يونايتد 13 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.
9- بورنموث 13 نقطة.
10- وست هام 13 نقطة.
11- توتنهام 12 نقطة.
12- ولفرهامبتون 12 نقطة.
13- بيرنلي 12 نقطة.
14- برايتون 12 نقطة.
15- استون فيلا 11 نقطة.
16- إيفرتون 10 نقاط.
17- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط.
18- ساوثهامبتون 8 نقاط.
19- نورويتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 5 نقاط.
ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-
1- ليفربول 28 نقطة.
2- مانشستر سيتي 22 نقطة.
3- ليستر سيتي 20 نقطة.
4- تشيلسي 20 نقطة.
5- أرسنال 16 نقطة.
6- كريستال بالاس 15 نقطة.
7- مانشستر يونايتد 13 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.
9- بورنموث 13 نقطة.
10- وست هام 13 نقطة.
11- توتنهام 12 نقطة.
12- ولفرهامبتون 12 نقطة.
13- بيرنلي 12 نقطة.
14- برايتون 12 نقطة.
15- استون فيلا 11 نقطة.
16- إيفرتون 10 نقاط.
17- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط.
18- ساوثهامبتون 8 نقاط.
19- نورويتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 5 نقاط.