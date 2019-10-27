جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام هوتسبير

انتهت الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتصدر جدول ترتيبه فريق ليفربول برصيد 28 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب في اخر نسختين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-

1- ليفربول 28 نقطة.

2- مانشستر سيتي 22 نقطة.

3- ليستر سيتي 20 نقطة.

4- تشيلسي 20 نقطة.

5- أرسنال 16 نقطة.

6- كريستال بالاس 15 نقطة.

7- مانشستر يونايتد 13 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.

9- بورنموث 13 نقطة.

10- وست هام 13 نقطة.

11- توتنهام 12 نقطة.

12- ولفرهامبتون 12 نقطة.

13- بيرنلي 12 نقطة.

14- برايتون 12 نقطة.

15- استون فيلا 11 نقطة.

16- إيفرتون 10 نقاط.

17- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط.

18- ساوثهامبتون 8 نقاط.

19- نورويتش سيتي 7 نقاط.

20- واتفورد 5 نقاط.