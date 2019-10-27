رجل يفقد بصره بسبب النظر طويلًا بالهاتف

تعرض رجل في الصين لفقدان البصر في عين واحدة بعد إصابته بـ"جلطة في العين" أثناء استخدام هاتفه الذكي في السرير.



وتقول التقارير إن الرجل المعروف فقط باسم وانغ، فقد بصره مؤقتًا أثناء ممارسة الألعاب على الهاتف مع إطفاء الأنوار.



وشخّص الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي الصينية إصابة وانغ بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين، وتحدث هذه الحالة، المعروفة أيضًا باسم جلطة العين، بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين.



لكن الأطباء في الولايات المتحدة شككوا في هذا التشخيص، لأنهم يقولون إن الحالة تحدث عادة لدى كبار السن الذين يعانون من مشاكل في القلب. وقالوا إن من المرجح أن يكون وانغ قد عانى من الصداع النصفي العيني، وهي حالة فقدان مؤقت للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية على الشبكية أو خلف العين.



وقال طبيب وانغ المعالج الدكتور ليو تاو، إن سبب فقدانه المؤقت للبصر، كان على الأرجح نتيجة الإفراط في استخدام هاتفه الذكي الذي وضع ضغوطًا مفرطة على بصره.



واعترف وانغ، الذي لم يُعرف عمره، بأنه كان يلعب عادة على هاتفه في وقت متأخر من الليل لأوقات طويلة، وقال الدكتورتاو أن حوالي 20 مريضًا جديدًا يزورون عيادته كل شهر وهم يعانون من أعراض مشابهة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.