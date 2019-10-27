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كورة ستار الان بث مباشر مباراة Liverpool vs tottenham

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:48 م
Liverpool
Liverpool
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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر كورة لايف kora star أون لاين متعدد مباراة ليفربول وتوتنهام بدون تقطيع كورة ستار، يستعين المدير الفني الألماني يورغن كلوب بخدمات الثلاثي الهجومي المرعب ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فرمينهو لأستعادة ذكريات نهائي مدريد الصيف الماضي في دوري الأبطال، لحصد نقاط القمة ضد توتنهام والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين مطارده المباشر مانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر
كورة ستار مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بجودة عالية، مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر ضد توتنهام الدوري الإنجليزي، ويحتل نادي ليفربول المركز الأول في صدارة الترتيب برصيد 25 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي ثانياً برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الليفر، ويحاول ليفربول زيادة الفارق في حال نجح بالفوز على توتنهام في لقاء اليوم على ملعب أنفليد.

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مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر
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