الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

الصحة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:46 م
النوم
النوم
طباعة
أكد باحثون أن هناك إمكانية لتفعيل قدرة الدماغ على حل المشاكل أثناء النوم عن طريق محفّزات صوتية.

وشارك في التجربة 57 شخصًا تمكن الباحثون من توجيههم أثناء النوم إلى حل ألغاز معينة عن طريق ربط اللغز بمحفّز صوتي.
وأظهرت التجربة لأول مرة أنه يمكن التلاعب بالنوم لتوجيه موهبة التفكير صوب حل مشاكل من الصعب حلها أثناء اليقظة.
ويعتبر قيام الدماغ بحل المشاكل اثناء النوم معروفًا، لكن توجيهها نحو مشاكل وألغاز معينة أثناء النوم خطوة مبتكرة علميًا.
ونشرت مجلة "سيكولوجيكال ساينس" ملخصًا للدراسة التي تضمنت تجربة جديدة من نوعها، وأجريت التجربة في جامعة نورثويست في ولاية إلينوي.
ونجح المشاركون في التجربة في حل 31.7 من الألغاز التي تم ربطها بأصوات معينة بعد تحفيزهم أثناء النوم بواسطة هذه الأصوات. وتبين قدرة المشاركين في التجربة على حل الألغاز فور استيقاظهم. وأظهرت النتائج أن حل المشاكل أثناء النوم يحسن قدرة الدماغ على إيجاد الحلول لأشياء كانت صعبة بنسبة تزيد عن 20 بالمائة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

كواليس مقتل أبوبكر البغدادي زعيم داعش (خاص)

منذ حوالي 4 ساعات

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

منذ حوالي 15 ساعة

راجح والمتهمون فى "شهيد الشهامة" يدخلون قاعة المحكمة

منذ حوالي 17 ساعة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

المضاد الحيوي ليس ضروريا لآلام الأسنان

أطعمة تساعد المرأة على تخفيف آلام الحيض

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

الرئيس نيوز

معهد البحوث الفلكية يحدد موعد "المولد النبوي" الشريف

ننشر.. إجراءات التنازل عن "عداد كهرباء" للغير

القضاء ينتصر لموظفي الصناديق والحكومة "تمتنع".. ووساطة برلمانية لحل الأزمة

نقابة الأطباء تعلن رفضها نظام "التكليف" الجديد

منوعات

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

مع فصل الشتاء.. شركة أمريكية تصمم حذاء صوف مضاد للماء

رجل يفقد بصره بسبب النظر طويلًا بالهاتف

فراشة فى الـ 74.. سهير العطار صاحبة فضية السباحة: العجز عجز الروح

كشكول

"المحرصاوي" يلتقى بوفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

"طنطا" تستقبل لجنة تقييم أفضل "جامعة مصرية"

للأمهات.. هذه أضرار جلوس طفلك لفترة طويلة

"اللغة العربية" بالمنصورة تعقد مؤتمرها الدولي.. مارس المقبل

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

مسؤول أمريكى: العملية العسكرية لقتل البغدادى شنت من قاعدة جوية غرب العراق


زيت وسكر

ننشر الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل عن عداد كهرباء

كيف تنجز عملك بإحترافية؟.. 8 إرشادات تساعدك علي ذلك

الأحكام القضائية تنتصر لموظفي الصناديق بالتثبيت علي الموازنة

“الصحة” تعلن بشرى سارة لأهالي السويس

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

غدًا.. "أخيل جريحًا" على مائدة مكتبة الشروق بالمهندسين

صفحتنا ع الفيس بوك