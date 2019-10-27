فيديو.. إرسال تعزيزات جديدة للجيش الليبى إلى محاور طرابلس

كشفت شعبة الإعلام الحربي للقوات المسلحة العربية الليبية، مساء اليوم الأحد، عن دفع الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور العاصمة طرابلس لدعم الوحدات العسكرية.وقالت الشعبة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن سرايا الإسناد باللواء المُجحفل 106 والكتيبة 166 تحركت بعد استكمال تجهيزها وتعزيزها بشكل كامل، وذلك دعمًا لوحدات القوات المُسلحة المُنتشرة في محاور العاصمة".وأظهر تسجيل مصور مصاحب لمنشور الشعبة، تحرك وحدات عسكرية مزودة بسيارات دفع رباعي على متنها أسلحة متوسطة في اتجاه العاصمة طرابلس.وكانت الشعبة قد أكدت أمس السبت أن العمليات العسكرية للجيش الوطني في طرابلس لن تتوقف حتى تخليص كامل التراب الليبي من الجماعات الإرهابية والإجرامية المسلحة.ويخوض الجيش الوطني منذ أبريل الماضي معارك متواصلة في إطار عملية تحرير العاصمة طرابلس.