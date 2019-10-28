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عالم

الجيش الليبى ينفى تقدم مسلحى الوفاق فى محور الطويشة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:37 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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نفت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تقدم قوات الوفاق في محور الطويشة بعدما أعلنت صفحة بركان الغضب سيطرة الجماعات المسلحة عليها.

وقالت غرفة عمليات الكرامة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "هناك محاولة يائسة للميليشيات لتحقيق أي تقدم أو إنجاز في محور الطويشة، وتدمير عدد 6 عربات وعدد من القتلى والجرحى وأسر أفراد من مجرمي الميليشيات واندحار ما تبقى".

يشار إلى أن الجيش الوطني الذي يخوض منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك متواصلة في إطار عملية تحرير العاصمة طرابلس، وجه الليلة الماضية، ضربات دقيقة استهدفت نقاطا مهمة لميليشيات حكومة الوفاق، شرقي مدينة مصراتة وجنوب طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: " سلاح الجو نفذ ضربات دقيقة استهدفت بوابة منطقة السدادة ومعيتيقة نتج عنها تدمير آليات ومعدات تابعة للجماعات المسلحة ومقتل أفراد متمركزين في جبهة سرت الكبرى".

وأشار إلى وجود محاولات يائسة ممن تبقوا من المجموعات المسلحة لوقف تقدم قوات الجيش في المحاور، دون جدوى.

وفي وقت لاحق، أعلن المركز استهداف القوات الجوية مجموعة أهداف بمحور طريق المطار بطرابلس، وكوبري الفروسية، إضافة إلى تدميره رتل عسكري كامل قوامه من مسلحي مصراتة، كان ينوي الهجوم على مدينة الجفرة.
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