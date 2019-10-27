الإثنين 28 أكتوبر 2019 الموافق 29 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي في الدوري الانجليزي اليوم 27-10-2019

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:42 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
طباعة
كشف النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الاساسي الذى سيخوض به مواجهة مضيفه فريق نوريتش سيتي، فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



ويقود الثنائي ماركوس راشفورد وانتونى مارسيال، هجوم مانشستر يونايتد فى مباراة الليلة، بينما يتواصل غياب النجم الفرنسي بول بوجبا، بداعى الإصابة.

ويحتل مان يونايتد، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يمتلك نوريتش سيتي 7 نقاط فى المركز التاسع عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذى يتصدره ليفربول برصيد 25 نقطة.



وجاء تشكيل مانشستر يونايتد فى مواجهة الليلة على النحو التالى:
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مقتل الذراع اليمنى لـ"البغدادي"

منذ حوالي 4 ساعات

"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

منذ حوالي 6 ساعات

"الأرصاد" توضح خريطة الأمطار على مستوى الجمهورية.. غدًا

منذ حوالي 15 ساعة

راجح والمتهمون فى "شهيد الشهامة" يدخلون قاعة المحكمة

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

تفعيل الدماغ أثناء النوم لحل المشاكل

المضاد الحيوي ليس ضروريا لآلام الأسنان

أطعمة تساعد المرأة على تخفيف آلام الحيض

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

الرئيس نيوز

معهد البحوث الفلكية يحدد موعد "المولد النبوي" الشريف

ننشر.. إجراءات التنازل عن "عداد كهرباء" للغير

القضاء ينتصر لموظفي الصناديق والحكومة "تمتنع".. ووساطة برلمانية لحل الأزمة

نقابة الأطباء تعلن رفضها نظام "التكليف" الجديد

منوعات

الرجال أكثر ثرثرة فى العمل من النساء

مع فصل الشتاء.. شركة أمريكية تصمم حذاء صوف مضاد للماء

رجل يفقد بصره بسبب النظر طويلًا بالهاتف

فراشة فى الـ 74.. سهير العطار صاحبة فضية السباحة: العجز عجز الروح

كشكول

"المحرصاوي" يلتقى بوفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

"طنطا" تستقبل لجنة تقييم أفضل "جامعة مصرية"

للأمهات.. هذه أضرار جلوس طفلك لفترة طويلة

"اللغة العربية" بالمنصورة تعقد مؤتمرها الدولي.. مارس المقبل

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

مسؤول أمريكى: العملية العسكرية لقتل البغدادى شنت من قاعدة جوية غرب العراق


زيت وسكر

ننشر الإجراءات والمستندات المطلوبة للتنازل عن عداد كهرباء

كيف تنجز عملك بإحترافية؟.. 8 إرشادات تساعدك علي ذلك

الأحكام القضائية تنتصر لموظفي الصناديق بالتثبيت علي الموازنة

“الصحة” تعلن بشرى سارة لأهالي السويس

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

الجمعة.. ناصر عراق يناقش "دار العشاق" بمعرض الشارقة

"القومي لثقافة الطفل" يوزع جوائز التنمر بالأعلى للثقافة

غدًا.. "أخيل جريحًا" على مائدة مكتبة الشروق بالمهندسين

صفحتنا ع الفيس بوك