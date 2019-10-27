تشكيل مانشستر يونايتد ضد نورويتش سيتي في الدوري الانجليزي اليوم 27-10-2019

كشف النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الاساسي الذى سيخوض به مواجهة مضيفه فريق نوريتش سيتي، فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.







ويقود الثنائي ماركوس راشفورد وانتونى مارسيال، هجوم مانشستر يونايتد فى مباراة الليلة، بينما يتواصل غياب النجم الفرنسي بول بوجبا، بداعى الإصابة.



ويحتل مان يونايتد، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يمتلك نوريتش سيتي 7 نقاط فى المركز التاسع عشر، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذى يتصدره ليفربول برصيد 25 نقطة.







وجاء تشكيل مانشستر يونايتد فى مواجهة الليلة على النحو التالى: