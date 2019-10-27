10 صور ترصد عروض فرق الفنون الشعبية بمهرجان الأفرو صينى بأسوان

رصدت 'الدستور' 10 صور لعروض فرق الفنون الشعبية خلال فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى بمعابد فيله مدينة أسوان، تحت شعار "لقاء الفن والموسيقى في عاصمة الشباب الإفريقي".



وشهد مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى مشاركة 30 دولة، و16 فرقة فنون شعبية، و13 فيلم روائي ووثائقي، كما أنه ستتضمن فعاليات المهرجان عروض الفنون الاستعراضية الفلكلورية والمشغولات اليدوية والمأكولات الشعبية، والفنون التشكيلية وموسيقات الشعوب.



وانطلقت فعاليات حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صينى بمعابد فيله مدينة أسوان، مساء اليوم الأحد.



وجاء ذلك بحضور وزارتي الثقافة والهجرة، ومحافظ أسوان، ومجموعة من الفنانين، وهم محمود قابيل، ورانيا فريد شوقي، والفنانة لبنى عبدالعزيز.