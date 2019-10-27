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الصحة

المضاد الحيوي ليس ضروريا لآلام الأسنان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:37 م
آلام الأسنان
آلام الأسنان
وكالات
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نشرت الجمعية الأمريكية لطب الأسنان تقريرا مؤخرًا، يفيد بأن المضادات الحيوية لا تعد ضرورية في معظم حالات آلام الأسنان.

من الشائع أن يصف أطباء الأسنان المضادات الحيوية لتخفيف أعراض وجع الأسنان، ومنع حدوث حالة أكثر خطورة، لكن تقريرًا جديدًا نشرته الجمعية الأمريكية لطب الأسنان يقول إن المضادات الحيوية ليست الخيار الأفضل للبالغين الذين يعانون من ألم في الأسنان.
وحث التقرير، أطباء الأسنان، على التريث في وصف المضادات الحيوية، واستبدالها بمعالجة الأسنان سريريًا، ووصف مسكنات الألم مثل أسيتامينوفين، وإيبوروفين، إذا لزم الأمر.
من جهته قال الدكتور بيتر لوكهارت، رئيس لجنة الخبراء التي وضعت التقرير: " المضادات الحيوية، أدوية مهمة للغاية، ومع ذلك فمن الأهمية بمكان أن نستخدمها بحكمة حتى تظل فعالة عند الحاجة القصوى".
وبحسب لوكهارت، فإن المضادات الحيوية مصممة لمكافحة الالتهابات البكتيرية، لكنها لا تساعد بالضرورة في التخلص من آلام الأسنان، ويمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة.
وأوصى التقرير، بالامتناع عن استخدام المضادات الحيوية إلا في الحالات القصوى مثل الشعور بالحمى أو تضخم الغدد الليمفاوية أو التعب الشديد، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.
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