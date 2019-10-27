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محمد وليد بركات يكتب: قبل "السبع العِجاف"..!

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:28 م
جريدة الدستور
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لا أظن أن هناك عاقلا لم يتسلل القلق إلى نفسه بشأن ملف المياه..!
النيل حياة مصر، وموردها المائي الأساسي، للشرب والزراعة، وإن كان يمكن الاعتماد على تحلية البحر للشرب، رغم تكلفتها الباهظة، فإننا لن نفعل ذلك للزراعة، والمياه الجوفية لن تكفي، بما يعني أننا سنواجه بوار ملايين الأفدنة، ومجاعة قاتلة..!
على مدار سنوات تفاوضت مصر مع إثيوبيا متفهمة رغبتها في بناء سد لتوليد الكهرباء، وتحقيق التنمية، وماطل الإثيوبيون مهدرين الوقت، بينما كان بناء السد يجري على قدم وساق، ولما حصل رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" على جائزة نوبل للسلام، لم يعد يرادوني أدنى شك في أنه يركن ظهره إلى قوة دولية عظمى، ومن غير الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تفعل ذلك، لاسيما أن الفوز بنوبل للسلام تحديدا، يخضع للهوى الأمريكي بدرجة كبيرة، ولن ننسى زيارة "آبي" لإسرائيل في أول سبتمبر الماضي، التي تضمنت مقابلة "نتنياهو"، ومحادثات حول "الأمن والزراعة والتكنولوجيا"، ثم زيارة إلى "حائط المبكى"، ونصب "ياد فاشيم" التذكاري لضحايا "الهولوكوست"، حيث كانت "القلنصوة" اليهودية تعلو رأس "آبي".
مصر أبدت دهشتها من تصريحات "آبي" أمام برلمان بلاده، عندما قال إن "إثيوبيا قادرة على حشد مليون مقاتل إن نشبت الحرب، ولكن الحرب لن تفيد أحدا"، وهنا تظاهر "آبي" بالجنوح إلى السلام عبر التهديد بالحرب، وهو تهديد ساذج لأنه لن ينقل "المليون مقاتل" إلى مصر، وكذلك الرد الشعبي عليه بأن لدينا مائة مليون أكثر سذاجة لأن هذه الحرب، إن وقعت، ستكون بالأسلحة بعيدة المدى بلا اشتباك بين جيشين على الأرض؛ لأنه لا حدود بين البلدين، والنزاع ليس على مساحات من الأرض، وإنما هدفه، إن حدث، تدمير السد، مقابل الدفاع عنه.
مرة أخرى تشير الشواهد إلى أن "آبي" ما كان ليجرؤ على هذا الخطاب الحاد إلا لو أسند ظهره إلى قوة إقليمية أو دولية تدعمه، بما يحمي السد من أي ضربات مصرية جوية أو صاروخية، ويبدو أنه قد أدى فروض الولاء لدى الصهاينة، واشترى ودهم ودعمهم العسكري والسياسي.
وفي مذكراته (البحث عن الذات)، قال الرئيس السادات، إنه عندما علم بالمساندة المباشرة من أمريكا لإسرائيل قرر قبول وقف إطلاق النار؛ لا لأنه يجبن عن حرب إسرائيل، ولكن لأنه لن يقدر على محاربة أمريكا، وأضاف: "أنا أعرف حدودي وقدراتي، ولن أسمح بتدمير القوات المصرية مرة أخرى كما حدث في 1967". وبالمثل إذا كنا نستطيع مواجهة إثيوبيا، فلسنا قادرين على مواجهة حلفائها، ولا تحمل تكلفة هذه الحرب ماديا، في ظل وضعنا الاقتصادي الحالي، ولا سياسيا، في ظل تربص الكثير من الدول وإعلامها بنا، الذي سيؤطر الحدث كـ"اعتداء مصري على إثيوبيا".
على هامش الصورة، أو ربما في القلب منها، شهدت مصر أمطارا غزيرة على مختلف المحافظات أغرقت الكثير من الشوارع، ورغم أن مصر من أكثر الدول في العالم جفافا، وأقلها في سقوط الأمطار، إلا أن هذه الأمطار تشير إلى ثلاثة أمور في غاية الأهمية.
الأول ضعف القدرة على إدارة هذه الكميات من المياه "العذبة"، التي نحن في أمس الحاجة إليها في ظل ما "قد" نواجهه، لا قدر الله، إذا استمرت إثيوبيا في إصرارها على ملء خزان سدها في سنوات قليلة، وهذا الضعف جزء منه نتيجة تخلف شبكات صرف الأمطار في المحافظات، والآخر بسبب الإهمال والفساد في المحليات.
ولذلك أقترح الإعلان عن مسابقة لابتكارات إدارة مياه الأمطار، ليتم تنفيذ أفضل مشروع من حيث إبداع الفكرة، وإمكانية التطبيق ماديا وهندسيا، ودعونا لا ننسى أن استخدام اللغة النوبية كشفرة عسكرية في حرب 1973 كان من بنات أفكار جندي بسيط، مع التأكيد على أن التوعية بترشيد المياه أمست فريضة ولم تعد رفاهية.
أما الأمر الثاني فهو إدعاء البعض أن هذا التغير المناخي، وهذه الكميات غير المألوفة من الأمطار، هي نِتاج غاز يُسمى "الكيمتريل"، يُلقى بواسطة طائرات أجنبية في الهواء، ليستمطر السحب أكثر مما ينبغي، وهو إدعاء بلا دليل، بما يعد امتدادا لنظرية "المؤامرة" التي أكلت أدمغة الكثيرين.
وبالرغم من أن هذا الإدعاء هو طعن ضمني في سيادة الدولة المصرية على سمائها، إلا أن الأهم هو أن مروجيه لم ينتبهوا إلى أنه يتضمن أيضا حلا لمشكلة السد الإثيوبي من جذورها، فإذا كان الأمر بهذه السهولة، فلم لا نستمطر السحب فوق بحيرة ناصر، أو فوق الأراضي التي نستصلحها في الصحراء مباشرة، ونسد الباب الذي تأتينا منه الريح.. ونستريح؟!
الأمر الأخير هو أخبار تناقلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن فتح "مفيض توشكى" لاستيعاب زيادة فيضان النيل، معتبرين ذلك "رسالة ربانية" بأن النيل لن ينقطع رغم بناء السد الإثيوبي. وبغض النظر عن أن ملء خزان السد لم يبدأ بعد، وبغض النظر عن أن المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان بوزارة الرى، نفى هذه الشائعات في تصريحات صحفية لـ"مصراوي"، مؤكدا أن الهيئة لم تفتح مفيض توشكى منذ عام 2001، فإن ما يقلقني هنا هو التعاطي "الخرافي" مع الأزمة، باللجوء إلى ترويج أكاذيب الهدف منها "تعشيم" الناس بالأمل، أو بعبارة أكثر واقعية "تخديرهم"، وهي معالجة لن تؤدي إلا إلى مزيد من فقدان الثقة في مصدر هذه الأكاذيب، أيا كان.
إذن لدينا مياه قد نُحارَب أو نُحارِب لنضمن استمرار تدفقها، ومياه أخرى نعجز عن إدارتها للاستفادة منها، ويظن بعضُنا أنها أرسلت إلينا كـ"مؤامرة"، وبين هذه وتلك، نجد من يروج الشائعات، ويُغيب العقول، ويُزيف الوعي، وهي شواهد تؤكد أننا قد نكون في مواجهة "سبع عِجاف" كسبع يوسف عليه السلام، ولذلك ليس لنا إلا ما قال أبوه: "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون".
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