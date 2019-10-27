محافظ شمال سيناء: نستفيد من مياه الأمطار فى الزراعة والتخزين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أهمية الاستفادة من مياه السيول التي تعرضت لها المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة من تلك المياه في الزراعة إلى جانب تغذية خزان المياه الجوفي بالمياه اللازمة لاستخدامها في أوقات مقبلة.



ووجه المحافظ - خلال تفقده لمياه السيول بمجرى وادي العريش الليلة - مديرية الزراعة بتوفير تقاوي القمح والشعير والميكنة الزراعية بنصف قيمتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة، لتشجيع المواطنين على التوسع في الزراعة على مياه الأمطار والسيول.



وقال إنه تم وضع خطة متكاملة لمواجهة أخطار الكوارث والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية، لافتا إلى أن الخطة كاملة وتتضمن كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة السيول والكوارث وتلافي أخطارها المحتملة.



وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من أخطار السيول، والتنسيق الجيد بين الجهات المعنية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لدرء أخطار السيول.