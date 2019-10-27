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عالم

الأمم المتحدة تشيد بوصول مساعدات لجنوب كردفان بالسودان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:25 م
جريدة الدستور
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أشادت الأمم المتحدة، بتعاون السودان وتنسيقه مع حكومة جنوب السودان و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال"، ما مكن المنظمة الدولية من إيصال العون الإنساني لمنطقة "كاودا"، في جنوب كردفان (جنوبي السودان)، لأول مرة منذ ثماني سنوات.

وقالت منسقة الشئون الإنسانية في السودان قوي يوب سُن، في بيان اليوم الأحد، إن حكومة السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية، أبدوا تعاونًا استثنائيًا لتسهيل زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، إلى كاودا في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، موضحة أن البعثة تعتبر أول بعثة إنسانية للأمم المتحدة إلى المنطقة منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ودعت المسئولة الدولية، كافة الأطراف إلى مواصلة العمل بروح من التعاون لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتأثرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
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