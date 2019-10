فيلم Maleficent: Mistress of Evil يحقق 169 مليون دولار

حقق الجزء الثانى من فيلم المغامرة والعائلة Maleficent إيرادات وصلت إلى 169 مليون و819 ألف دولار منذ طرحه في دور العرض المختلفة حول العالم في 16 أكتوبر الجارى.



وكان قد حقق فيلم Maleficent: Mistress of Evil إيرادات وصلت إلى 36 مليون دولار في افتتاحية الفيلم، الذي راهنت عليه شركة والت ديزنى، لتحقيق 50 مليون دولار فى أولى أيام عرض فيلمها القادم Maleficent: Mistress of Evil، وبالرغم من أن المراهنة التى تسعى إليها ديزنى فى الافتتاحية أقل من الجزء الأول الذى حقق 69 مليون دولار، و750 مليون دولارعلى مستوى العالم، إلا أن تواجد العديد من الأفلام التى ستعرض فى نفس توقيت عرض الفيلم ستكون بمثابة عائق ومنافسة شرسة.



ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذي طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكي، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذي طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.



فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.