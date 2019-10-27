الأردن: نرفض الاحتلال التركي لسوريا

رفض رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، "الاحتلال التركي" لأراض سوريا، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقال الفايز، خلال استقباله اليوم القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن شفيق ديوب، إنه يجب إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، بشكل يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين الدولتين، ودعا إلى تسهيل حركة التجارة الأردنية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية.

من جهته أكد القائم بأعمال السفارة السورية، ضرورة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة لجهة تسهيل حركة التبادل التجاري بينهما.

