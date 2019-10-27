"رجال صنعوا التاريخ" محاضرة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع السويس خلال شهر أكتوبر، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "رجال صنعوا التاريخ" بمدرسة الشهيد ابراهيم سليمان.



وتحدث فيها سلوى سليمان شقيقة الشهيد وغريب رسلان، اللذان أكدا أن إبراهيم سليمان كان بطل الجمهورية في الجمباز، وأحد أبطال منظمة سيناء العربية، كما أنه كان صديق شخصي لمحمود عواد قائد المجموعة الفدائية، حيث اشتركا معا في عمليات فدائية كثيرة، أهمها عملية وضح النهار وعدد من العمليات خلف خطوط العدو.



وكان إبراهيم جميل الوجه وشديد الإيمان حيث تحكي شقيقته أنه وأثناء إقامة أفراد مجموعة الفدائيين في منزل عواد قبل أي عملية كان إبراهيم سليمان يقوم بإيقاظهم لصلاة الفجر كل يوم ويؤمهم في الصلاة، وتسترد الحديث أنه شهيد السويس إبراهيم سليمان واطلق عليه "عريس السماء" فكان إبراهيم سليمان أحد شهداء المقاومة الشعبية في حرب السويس 1973.



ولد إبراهيم سليمان في حي زرب بالسويس، وكان العائل الوحيد لأمه العجوز بالاضافة الى خمس شقيقات، ففى يوم 24 أكتوبر عندما حاول اليهود احتلال السويس كان قائد لكمين سينما رويال، حيث حمل الأربيجية وعندما دخل الفوج الأول من مدرعات العدو أطلق محمود عواد طلقات الاربيجية، ولكن دبابات العدو لم تصب بإصابات مباشرة فدخل الفوج الثاني، ليصبح إبراهيم سليمان على موعد مع القدر حيث تقدم الى مسافة قريبة جدا من الدبابة السنتريون العملاقة وأطلق طلقة الأربيجية الأولى لتستقر اسفل البرج وتطيح برأس سائق الدبابة ثم يطلق الطلقة الثانية في حاملة الجنود العملاق طوباز فيعطلها، ويضطر من فيها من جنود إلى النزول هربًا؛ ليصبحوا هدفا سهلًا لابطال المقاومة، وبعد تعطيل الدبابة عادت بقية المدرعات هاربة الى خارج السويس.



ويواصل البطل إبراهيم سليمان الدفاع عن المدينة مع بقية الزملاء حتى دخول اليهود الى قسم شرطة الأربعين هربًا من عنف المقاومة، وقبل الغروب قرر إبراهيم اقتحام القسم لتصفية من فيه من جنود يهود ووضع خطة الاقتحام على أن يقفز هو من على السور الخلفي، ويقتحم أشرف عبد الدايم وفايز أمين من الأمام ومن الخلف، وقد اعتلى البطل ابراهيم سور القسم بالفعل، ولكن أحد قناصة العدو لمحة وأطلق عليه دفعات من الرصاص؛ ليسقط البطل إبراهيم شهيدًا فوق السور، ليظل جسدة الطاهر معلق فوق السور حتى الصباح عندما حملة البطل محمود طة وبعض من زملائه، وليظل البطل الشهيد رمزًا عظيمًا وبطل عظيم، حيث كان الشرارة الأولى، التي أحرقت اليهود على مشارف السويس يوم 24 أكتوبر 1973.



وأقام نادي التكنولوجيا بقصر ثقافة السويس، محاضرة بعنوان "المراقبة الأبوية على اﻹنترنت"، حاضرتها شيماء عبد الحكيم، مدربة النادي التي تحدثت بأن مسؤولية الوقاية من الوقوع في الجرائم الإلكترونية على عاتق المنزل في المقام الأول، من خلال اتخاذ الوالدين إجراءات تكفل وقاية الطفل، وذلك بواسطة جانبين الأول يتمثل في تأمين أجهزة الحاسب الآلي، المستخدمة بالمنزل؛ لمنع المخترقين من جهة، مع عدم السماح بالدخول إلى مواقع مشبوهة، من خلال استخدام تقنيات متوافرة في بعض المواقع، كما هو حال موقع يوتيوب، إذ إنه مزود بنظام أمان ومراقبة أبوية، أو من خلال استخدام برامج تمنع الطفل من دخول بعض المواقع المحتوية على مواد غير مرغوبة، كما أقام بيت ثقافة جنيفة ورشة رسم حر، تحت إشراف مسئول النشاط، تضمنت الورشة تعليم كيفية تنسيق الألوان في الرسم.