أطعمة تساعد المرأة على تخفيف آلام الحيض

تعانى بعض النساء من أعراض صحية كالصداع والأوجاع والإمساك تحدث خلال أيام ما قبل الدورة الشهرية.



وتتضمن هذه الأعراض حساسية الصدر للمس، والقلق، والغضب وصعوبة التركيز. لكن يمكنك القيام بإجراءات تخفّف من هذه الأعراض، خاصة أن الاستسلام لها يزيد الإحساس بالاكتئاب.



ويعتبر تغير الهرمونات السبب الرئيسي لهذه الأعراض، وتحديدًا زيادة مستوى هرمونات الأنوثة. لذلك، تساعد بعض الأطعمة على استعادة توازن الهرمونات.



وتحتوي هذه الأطعمة على توليفة الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات "ب" من هذه الأطعمة: الحليب والبيض والسبانخ.