غدا.. بدء تلقي الطعون على المرشحين لانتخابات نادي القضاة

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم النادي، إن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، ستبدأ في تلقي الطعون في أسماء المرشحين وأسبابها اعتبارا من غدا الإثنين حتى الخميس الموافق ٣١ أكتوبر من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.



وأضاف أن اللجنة ستتولى فحص الطعون والفصل في أسبابها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين قبل الساعة الثانية مساء يوم الاثنين 4 نوفمبر المقبل.

