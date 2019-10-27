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توك شو

عمرو أديب عن التزاحم في محاكمة راجح: "لو برة القضية هتتأجل سنة"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:09 م
راجح
راجح
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الإعلامي عمرو أديب، التزاحم الشديد أمام محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم، أثناء جلسة محاكمة "محمد راجح" و3 آخرين متهمين بقتل الطالب "محمود البنا".

وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "ما هذا الهجوم على المحكمة؟ الناس دي كلها راحة تعمل إيه؟ القاضي هيخاف مثلًا؟".

وأردف:"لو بره القاضي يأجلها سنة، حتى لا يُضغط عليه، حتى يهدأ الرأي العام، ويبحث القضية بهدوء".

واستطرد:"أنت هتستنى القاضي على الناصية؟ لو القضاء بيمشي بالضغط البلد تقفل، متبقاش دولة".

وناشد "أديب"، الأهالي بعدم الانجرار وراء هاشتاجات تسعى لصنع مظلومية على خلاف الواقع.
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