تفاعل الحضور مع العروض الإفريقية بالمهرجان الأفروصينى (فيديو)

قدمت الفرق الإفريقية للفنون الشعبية عروضًا رائعة، بحفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بمعابد فيله بمدينة أسوان، اليوم الأحد، تحت شعار "لقاء الفن والموسيقى في عاصمة الشباب الإفريقى".



وتفاعل العديد من الحضور مع الفرقة بالتصفيق الحار لتشجيعهم على أداء العرض، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، بحضور وزارتى الثقافة والهجرة ومحافظ أسوان، والملحق الثقافى الصينى شى يو وين، فضلًا عن مجموعة من أطفال مستشفى 57357 لعلاج الأورام، وذوى القدرات الخاصة.