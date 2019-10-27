هاميلتون يفوز بالسباق المكسيكي ويقترب من لقب العالم لفورمولا1

قطع البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس خطوة جديدة وكبيرة على طريق الدفاع عن لقبه العالمي في بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1- بفوزه اليوم الأحد بلقب سباق فورمولا المكسيكي.



ورغم فوزه باللقب اليوم واقترابه بشكل هائل من التتويج رسميات باللقب العالمي للمرة السادسة في مسيرته الرياضية، يحتاج هاميلتون للانتظار لمدة أسبوع آخر ليتوج رسميا باللقب.



واللقب هو العاشر لهاميلتون في سباقات الموسم الحالي وال83 له في السباقات التي خاضها على مدار مشاركاته في بطولات فورمولا1-.



وتفوق هاميلتون اليوم على الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري وفالتيري بوتاس السائق الآخر لمرسيدس واللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في السباق المكسيكي.



وفي المقابل، أنهى تشارلز لوكلير السائق الآخر لفيراري السباق المكسيكي في المركز الرابع.