فيلم "حار جاف صيفًا" يفتتح مهرجان "أيام بورتسودان"

يفتتح فيلم "حار جاف صيفا" للمخرج شريف البندارى، فعاليات الدورة الأولى من "أيام بورتسودان" السينمائية، وذلك في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل.



ويعرض الحدث على مدار تلك الفترة 20 فيلما روائيا قصيرا، منها المصرى "حاجة ساقعة" للمخرج عمرو بدر.



ويقام عرض لفيلم "عم فلان" إخراج بول إدوارد، الذى حصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير بمسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير، بالدورة السابقة من مهرجان الإسكندرية السينمائى.

