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توك شو

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن قضية راجح والبنا (فيديو)

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:43 م
عمرو أديب
عمرو أديب
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك من يسعى لاستغلال قضية مقتل محمود البنا، وصناعة "مظلومية" منها بأي شكل.

وأضاف خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "قضية محمود البنا لها 3 تريندات منها "مات عمر"، ليدعوا أنه لا توجد عدالة، فيه أكونتات ناس داخلة تجامل، وحسابات تم إنشاؤها قبل يومين، مستعد أجيب لكم التريندات ونفرها واحد واحد ".

وأردف: "خلوا القضية طاهرة وشريفة، والعدالة تاخد مجراها، الولد أقل من 18 سنة، هنعمل لكم إيه؟ هذه قضية عادلة جدًا، ومفيش حد محمي في البلد دي، هذه بلد سجنت وزراء وحاكمت رؤساء، بشويش بقى".

وتابع:"فيه ناس بتسخن، وتقول إوعى الموضوع ينام منكم".
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