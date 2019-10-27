مصادر سورية: واشنطن ترسل 3 أرتال عسكرية للسيطرة على حقول نفط

أكدت مصادر سورية مساء اليوم الأحد، توجه قوات أمريكية متمركزة في إقليم كردستان العراق، إلى شمالي شرقي سوريا من أجل السيطرة على حقول النفط بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".



وأشار مصدر مقيم في منطقة سحيلا بكردستان العراق مساء اليوم الأحد، إلى توجه ثلاثة أرتال عسكرية أمريكية من سحيلا في محافظة دهوك باتجاه سوريا، للتمركز بالقرب من حقول النفط في محيط دير الزور، وذلك وفق شبكة "رووداو" الإعلامية.



وأوضح المصدر ذاته أن رتلا أمريكيا مؤلفا من 12 دبابة ومدرعة توجه صباح اليوم إلى سوريا بعد وصولها إلى سحيلا أمس، ومساء اليوم غادر رتل آخر مكون من 8 آليات عسكرية محملة بمواد غذائية ومستلزمات لوجستية، متجهًا إلى سوريا، وقبل قليل انطلق الرتل الثالث يضم 8 دبابات ومدرعات، بالقرب من مدينة دهوك باتجاه سوريا.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاسبوع الماضي إبقاء قوات أمريكية شمالي سوريا من أجل السيطرة على حقول النفط السورية رغم قرار الإنسحاب بشكل تام ونهائي من سوريا.

