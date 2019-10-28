بطل الممر الحقيقى: الصاعقة نفذت 124 عملية ضد إسرائيل

قال العميد أ. ح. إسلام توفيق قائد قوات الصاعقة البحرية بالمجموعة 39 قتال أثناء حرب الاستنزاف وهو من تناول قصة بطولته فيلم "الممر"، إن سيناء هي أهم منطقة في مصر كلها، وتسمى الدرع الشرقي لمصر، وكنز مصر، فهي مسرح المعارك منذ قبل التاريخ.



وشهدت دار الاوبرا بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، مساء الأحد، لقاءًا مع العميد أ. ح. إسلام توفيق قائد قوات الصاعقة البحرية بالمجموعة 39 قتال أثناء حرب الاستنزاف، بحضور الفنان محمود حافظ أحد أبطال فيلم الممر، والناقد السينمائي الأمير أباظة، خلال حفل افتتاح "صالون أوبرا الإسكندرية" بموسمه الثقافي الثالث في إطار ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، تحت عنوان "السينما.. وتاريخ مصر".



وقال العميد إسلام توفيق، خلال اللقاء، إن انسحابنا في حرب 67 كان صدمة لكل جنود الجيش المصري، فكان يقال عنا أننا القوة السادسة في الشرق الأوسط، بجانب الإنسحاب الذي كان عشوائي، وغير منظم وكانت الخسائر فادحة، والجرح شديد في قلب الضباط والأفراد داخل الجيش المصري.



وأضاف، بدأنا إعادة ترتيب القوات بالتدريب والتسليح؛ لمواجهة العدو المتغطرس الذي قال عن نفسه إنه الجيش الذي لا يقهر.



وأوضح قائلًا، بدأنا بتنفيذ العمليات بعد وقف إطلاق النار مباشرة، وكانت تلك العمليات ردًا على موسى ديان بأننا لا نقبل الهزيمة.



وتابع: بدأت العمليات تتوالى بعد تكوين المجموعة 39، والتي نفذت 124 عملية ضد العدو في سيناء وفي عمق إسرائيل، وكانت نتائج العمليات 77 سيارة مختلفة، 15 دبابة، 4 بلدوزر، 420 فرد ما بين جريح وقتيل، مضيفا أن العمليات انقسمت إلى 5 أنواع، وهي "الاستطلاع، الكمائن، الإغارات، الإغارة بالنيران والصواريخ، وأعمال النسف والتدمير والألغام".