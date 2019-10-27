الأحد 27 أكتوبر 2019 الموافق 28 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

محامي محمود البنا: لا يشكك في سن راجح إلا "صاحب هوى"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:36 م
شهيد الشهامة
شهيد الشهامة
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال عبدالعزيز نصير محامي محمود البنا، إنه كان يتمنى أن تكون محاكمة قتلة موكله بشكل علني ليرى العالم كله، ويخرس أصحاب الهوى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر بها قضاء محترم، ونيابة محترمة أمينة على الدعوى الجنائية، واستمعت المحكمة لجميع شهود الإثبات، ضباط البحث الجنائي، وتأكدت من إجراءات الضبط والتحريات.

وأشاد محامي البنا، بمرافعة النيابة العامة، قائلًا: "فوجئنا بالنيابة العامة تخرج بمرافعة يقف عندها التاريخ، خاطبت فيها كل المؤسسات والآباء، وواست أهل المجني عليه، لم تترك لأسرة أو محامي المجني عليه فرصة".

وأكد محامي البنا، أن جميع المتهمين بمن فيهم محمد راجح المتهم الرئيسي، دون سن البلوغ، وأن المحكمة المختصة محكمة الطفل.

وختم: "النيابة العامة أبدت غضبها من هذا القانون، وناشدت المشرع المصري تعديله، هذه محاكمة نزيهة محترمة، ليست فيها مجاملة لأحد، ولا أحد أبدأ يمكن يشكك في المستندات إلا إذا كان صاحب هوى".
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

شاهد.. اللقطات الأولى من محاكمة قاتل"شهيد الشهامة"

تأجيل الحكم فى قضية "شهيد الشهامة"

لقطات من محاكمة قاتل "شهيد الشهامة" بالمنوفية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الانتحاريين.. تعرف على خليفة البغدادي في قيادة تنظيم داعش الإرهابي

منذ حوالي 13 ساعة

راجح والمتهمون فى "شهيد الشهامة" يدخلون قاعة المحكمة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

ads

الصور

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

image description

غيوم في سماء المقطم

الأكثر قراءة

"الحكومة" تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

3 أشخاص يغتصبون فتاة بالمنوفية

"باعترافات أقطابهما".. القاعدة وداعش من أصل إخواني

تأجيل محاكمة راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا

أيام زمان

«زوج فاشل ويعاني عقدة من النساء».. الوجه الخفي لمصطفى محمود

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

أحمد زكي يعزم كلاب الشوارع على كباب وكفتة.. تعرف على القصة

الدبكة اللبنانية التي أبهرت الإنجليز في لندن وأوقفها موت عبدالناصر. صور نادرة

نجم الساعة

«أضخم أنا في مصر»: محي إسماعيل.. الفنان الوحيد الذي يشبه أدواره

الصحة

علماء يتمكنون من تحديد خلايا مرتبطة ومسببة للعمى لكبار السن

زيادة الألياف والزبادى يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة

مؤشرات نقص الفيتامينات بجسم الإنسان

استخدام المواصلات يوميًا يضر بشرتك

الرئيس نيوز

معهد البحوث الفلكية يحدد موعد "المولد النبوي" الشريف

ننشر.. إجراءات التنازل عن "عداد كهرباء" للغير

القضاء ينتصر لموظفي الصناديق والحكومة "تمتنع".. ووساطة برلمانية لحل الأزمة

نقابة الأطباء تعلن رفضها نظام "التكليف" الجديد

منوعات

فراشة فى الـ 74.. سهير العطار صاحبة فضية السباحة: العجز عجز الروح

وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية بمعهد الفلك

طريقة تسديد فاتورة المياه من خلال خدمة فوري

بيروت تعيد اكتشاف معالم طوتها الحرب بفضل الحراك الشعبي

كشكول

"المحرصاوي" يلتقى بوفد الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل التعاون

"طنطا" تستقبل لجنة تقييم أفضل "جامعة مصرية"

للأمهات.. هذه أضرار جلوس طفلك لفترة طويلة

"اللغة العربية" بالمنصورة تعقد مؤتمرها الدولي.. مارس المقبل

إسلام سياسي

"عبدالله قرداش"...خليفة البغدادى المحتمل فى زعامة داعش

أنباء عن مقتل المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي

المعارضة السودانية تحذر من تحركات تنظيم بوكو حرام المتطرف

مسؤول أمريكى: العملية العسكرية لقتل البغدادى شنت من قاعدة جوية غرب العراق


زيت وسكر

“الصحة” تعلن بشرى سارة لأهالي السويس

6 شروط لصحة محاضر سرقة الكهرباء

فوائد الفسفور وفيتامين “د” لصحة الأسنان

آخر تحديثات للجنيه الإسترلينى بالبنوك

مقالات الرأي
عمرو خالد
الله أكبر من كل شىء.. كبره تكبيرًا
ماجد حبته
البغدادى.. والعثمانلى
يوسف إدوارد
"بابا المصريين" وليس "بابا العرب"
د. منى حلمى
كيف بعد حضارة آلاف السنوات تقيدنا العواصف!
المزيد

الثقافة

سلسلة محاضرات عن "الشرق والغرب" بمكتبة الإسكندرية

روبير سوليه: مصر «حب الطفولة» وكل رواياتى مستوحاة من طفولتى ومراهقتى بها

غدًا.. إحياء ذكرى وفاة عميد الأدب العربي بمركز رامتان

الإثنين.. مناقشة "الأدب البرتغالي" في مكتبة مصر

صفحتنا ع الفيس بوك