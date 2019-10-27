محامي محمود البنا: لا يشكك في سن راجح إلا "صاحب هوى"

قال عبدالعزيز نصير محامي محمود البنا، إنه كان يتمنى أن تكون محاكمة قتلة موكله بشكل علني ليرى العالم كله، ويخرس أصحاب الهوى.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر بها قضاء محترم، ونيابة محترمة أمينة على الدعوى الجنائية، واستمعت المحكمة لجميع شهود الإثبات، ضباط البحث الجنائي، وتأكدت من إجراءات الضبط والتحريات.



وأشاد محامي البنا، بمرافعة النيابة العامة، قائلًا: "فوجئنا بالنيابة العامة تخرج بمرافعة يقف عندها التاريخ، خاطبت فيها كل المؤسسات والآباء، وواست أهل المجني عليه، لم تترك لأسرة أو محامي المجني عليه فرصة".



وأكد محامي البنا، أن جميع المتهمين بمن فيهم محمد راجح المتهم الرئيسي، دون سن البلوغ، وأن المحكمة المختصة محكمة الطفل.



وختم: "النيابة العامة أبدت غضبها من هذا القانون، وناشدت المشرع المصري تعديله، هذه محاكمة نزيهة محترمة، ليست فيها مجاملة لأحد، ولا أحد أبدأ يمكن يشكك في المستندات إلا إذا كان صاحب هوى".