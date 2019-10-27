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أحمد موسى: زعيم داعش كان إخوانيًا.. والجماعة حزنت على مقتله (فيديو)
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:22 م
سناء إسماعيلطباعة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، كان عضوًا بجماعة الإخوان الإرهابية.
وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يوسف القرضاوي، مفتي الإرهاب، أقر بانتماء البغدادي لجماعة الإخوان حينما كان في الجامعة"، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خسر ذراعه اليمني، بمقتل البغدادي.
وأضاف: "تشعر بأن جماعة الإخوان حزينة بعد مقتل البغدادي، والإدارة الأمريكية التزمت بالسرية قبل تنفيذ العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل أبوبكر البغدادي في سوريا".
وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يوسف القرضاوي، مفتي الإرهاب، أقر بانتماء البغدادي لجماعة الإخوان حينما كان في الجامعة"، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خسر ذراعه اليمني، بمقتل البغدادي.
وأضاف: "تشعر بأن جماعة الإخوان حزينة بعد مقتل البغدادي، والإدارة الأمريكية التزمت بالسرية قبل تنفيذ العملية العسكرية التي أسفرت عن مقتل أبوبكر البغدادي في سوريا".