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حوادث

إحالة متهمين بسرقة سيدتين بالإكراه في الشروق للجنايات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:04 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر بإحالة المتهمين بسرقة سيدتين بالإكراه والتعدي على إحداهما بالسلاح الأبيض بمدينة الشروق لمحكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "عرفه. م "31 سنة، مسجل في قضيتين سرقة، و"عاطف. ح " 30 سنة، عاطل، وأقر المتهمان أمام النيابة بتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه، واعترفا بسرقتهما لسيدتين بالإكراه، وشرعا في قتل إحدهما بالسلاح الأبيض عندما حاولت الاستغاثة، كما أقرا بسرقتهما 8 هواتف محمولة ومبلغ 5900 جنيه، و2000 دولار.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الشروق من مستشفي الشروق التخصصي تفيد بوصول سيدة مصابة بجرح قطعي في اليد وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتبين سرقتهما بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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