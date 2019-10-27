لقاءات جماهيرية للتوعية بخطورة "ختان الإناث " بقرى أسيوط

أكد محافظ أسيوط أهمية عقد لقاءات وندوات تثقيفية وتنظيم قوافل للتوعية بخطورة ختان الإناث تجوب القرى والعزب والنجوع من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل.



وقال المحافظ - في لقاء جماهيري اليوم الأحد بقرية دير درنكة للتوعية بمخاطر ختان الإناث - إن التوعية بخطورة ذلك يأتي في إطار المشاركة الفعالة بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة بأن يتعاون الجميع للتوعية بخطورة هذه العادة السيئة ونشر الوعي بها على أوسع نطاق لتسريع وتيرة القضاء على تلك العادة وذلك وفق رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.



وحذر المشاركون في كلماتهم من خطورة عادة الختان وما يحدثه من أضرار نفسية وصحية وإجتماعية وتجريم القانون لمن يمارسون تطبيق هذه العادة وأهمية الإعلان عن قرية خالية من ختان الإناث كمثال إيجابي يحتذي به وتوضيح الإجراءات الخاصة بعمل استبيان عن ممارسة هذه العادة بالتعاون مع أهالي القرية.