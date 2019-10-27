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حوادث

حبس سائق لحيازته 105 كيس استروكس بالمرج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:58 م
جريدة الدستور
داليا عبدالباسط
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أمرت نيابة المرج الجزئية بحبس سائق بتهمة ترويج مخدر الاستروكس، في محيط منطقة المرج الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم "حماده. ك"، سائق، 21 سنة، يقوم بترويج وبيع مخدر الاستروكس، وعثر بحوزته على 105 كيس استروكس قبل ترويجهما بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة، عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة المرج، تفيد بقيام سائق بترويج مخدر الاستروكس، بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، من القبض على المتهم أثناء ترويجه لمخدر الهيروين، وعثر بحوزته على 105 كيس مخدر الاستروكس، وبسؤاله أقر بترويجه للمواد المخدرة، وبيعها بقصد التربح والكسب غير المشروع منها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
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