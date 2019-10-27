تلقى مكافأة 25 مليون دولار.. مفاجأة بشأن المرشد على مكان اختباء البغدادي

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن شخصية الشخص الذي أبلغ عن مكان أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، مؤكدًا أنه شخص يُدعى علي البدري سمرائي، وكان أحد العناصر القريبة من البغدادي، وقيل إنه "عديله".



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تقاضى نظير بلاغه 25 مليون دولار، لأن أمريكا كانت ترصد هذا المبلغ لمن يُدلي بمعلومات عن مكان البغدادي، وألقت المخابرات العراقية القبض على السمرائي من شهر مضى هو وواحدة أخرى من داعش.



وأكد أن المخابرات العراقية كانت مصدر المعلومة وهي من أوصلت المعلومات التي أدلى بها السمرائي عن البغدادي وتحديد مكانه لأمريكا، ومع الإحداثيات وصل الأمريكان إلى المكان حتى الرئيس ترامب ذكر أنهم يعملون على ذلك منذ شهر مضى، وعطل العملية أردوغان بسبب احتلاله سوريا.



وأوضح أنه تم قتل أبوالحسن المهاجر، الساعد الأيمن والمتحدث باسم داعش، وهو سعودي الجنسية، وقتل في عملية نوعية بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي بعد مقتل البغدادي.

وتابع، أن الشخص الذي خان بن لادن، أحد المقربين منه وتقاضى عنه أيضًا 25 مليون دولار. كما أوضح أن تنظيم داعش حاز على 3 مليارات دولار من البترول أخذها من تركيا مقابل البترول، ولهذا السبب ألمح أردوغان اليوم إلى أنه سيستقدم شركة بترول أمريكية للاستيلاء على بترول سوريا الموجود في هذه المنطقة.