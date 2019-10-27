توزيع 4 أطنان لحوم أضاحٍ على الفقراء بالإسكندرية

البصير مدير عام الدعوة وفضيلة الشيخ محمد عبدالعزيز مدير المنتزه.



وقال الشيخ حسن عبدالبصير، إن الإسلام دين الصلاح والإصلاح، يدعو إلى الخير وينهى عن الشرّ والإفساد في الأرض لأنه شِيمَة المجرِمين، وطبيعة المخرِّبين، وعمل المفسِدين، ففيه ضَياعٌ للأملاك، وضِيقٌ في الأرزاق، وسُقُوطٌ للأخلاق، إنَّه إخفاقٌ فوق إخفاق، يُحوِّل المجتمع إلى غابَةٍ يأكُل القوي فيه الضعيف.



وأضاف أن شرائع السماء كلها نهت عن الفساد في الأرض ودعت الناس إلى عدم الانقياد لهم أو معاونتهم. فإن من أعان المفسدين أو رضي بأفعالهم أو تستر عليهم فهو شريك لهم في الإثم.

وزعت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الأحد، 4 أطنان من لحوم الأضاحي على الفقراء والمحتاجين في شتى أنحاء المحافظة، مساعدة لهم وتوسعة على الناس فى حياتهم.كما انطلقت، قوافل الدعاة بمديرية أوقاف الإسكندرية، في شتى ربوع المحافظة الإسكندرية، لنشر التوعية والفهم الصحيح فى أمسيات دينية تحت عنوان محاربة الفساد والإفساد.وجاء على رأس هذه الأمسيات أمسية مسجد "رقي الإسلام" بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد